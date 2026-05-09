السيسي وماكرون يجتمعان ويشهدان افتتاح جامعة في مصر

القاهرة 9 مايو أيار (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في مدينة برج العرب الجديدة حيث أجرى الرئيسان محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة كما أشرفا على افتتاح الفرع الجديد لجامعة سنجور في مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي في بيان إن الرئيسين عقدا لقاء موسعا تناول تطورات القضايا الإقليمية واستعرض السيسي خلاله “الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة” مشددا على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، بالنظر إلى تداعياته السلبية على أمن المنطقة والعالم، فضلا عن انعكاساته على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل.

وأضاف أن الرئيسين بحثا أيضا مستجدات القضية الفلسطينية إذ عرض السيسي “التحركات المصرية لتثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية” كما تناول اللقاء “تطورات الأوضاع في لبنان”، وسبل تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط.

وشارك الرئيسان لاحقا في مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة، وهي مؤسسة تعليمية تابعة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، بحضور نستور نتاهونتوي رئيس وزراء بوروندي ولويز موشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية وشيخ نيانج وزير خارجية السنغال.

(تغطية صحفية للنشرة العربية سامح الخطيب – تحرير محمد علي فرج)