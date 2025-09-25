The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا هدد بقتل نتنياهو

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القدس (رويترز) – قالت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس إنها ألقت القبض على رجل لتهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

‭‭‭ ‬‬‬وذكرت الشرطة أنه قبيل بدء عطلة رأس السنة اليهودية الجديدة مساء يوم الاثنين، دخل رجل في الأربعينيات من عمره من بلدة كريات جات الجنوبية إلى مركز الشرطة المحلية قائلا إنه سيغتال نتنياهو.

وأضافت “المشتبه به قال للضباط إنه يعتزم شراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات”.

وجرى اعتقال الرجل ومن المتوقع أن تصدر بحقه لائحة اتهام يوم الخميس. وتهدف الشرطة إلى إبقاء الرجل رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو يفقد الدعم الشعبي بسبب حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، والتي أثارت مخاوف من أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة على الصعيد العالمي.

ويوجد 48 رهينة رهن الاحتجاز في غزة، منهم 20 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، وحثت عائلاتهم الحكومة الإسرائيلية على عقد صفقة تسمح بالإفراج عنهم.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية