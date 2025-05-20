The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الشرطة التركية تعتقل 18 في حملة على الفساد ببلدية إسطنبول

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – ذكرت قناة تي.آر.تي خبر التابعة للدولة في تركيا يوم الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت 18 موظفا في بلدية إسطنبول بتهم فساد، في توسيع لنطاق حملتها على المعارضة ورئيس بلدية المدينة المحبوس أكرم إمام أوغلو.

إمام أوغلو هو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو محبوس منذ مارس آذار على ذمة محاكمة بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات في تركيا منذ نحو 10 أعوام. وتشير استطلاعات رأي إلى أن الدعم الشعبي لإمام أوغلو منذ ذلك الحين ازداد تفوقا على أردوغان.

وقالت تي.آر.تي إن أحدث موجة من الاعتقالات في إطار تحقيق بشأن مناقصات طرحتها البلدية شملت موظفين في مؤسسات الإعلام والثقافة بالبلدية.

وأضافت أن إجمالي أوامر الاعتقال الصادرة بلغ 22 تم تنفيذ 18 منهم حتى الآن.

وينفي رئيس البلدية جميع التهم. وأثار اعتقاله اضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء، وهو ما ترفضه الحكومة، قائلة إن القضاة مستقلون.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
33 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
1 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية