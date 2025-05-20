الشرطة التركية تعتقل 18 في حملة على الفساد ببلدية إسطنبول

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت قناة تي.آر.تي خبر التابعة للدولة في تركيا يوم الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت 18 موظفا في بلدية إسطنبول بتهم فساد، في توسيع لنطاق حملتها على المعارضة ورئيس بلدية المدينة المحبوس أكرم إمام أوغلو.

إمام أوغلو هو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو محبوس منذ مارس آذار على ذمة محاكمة بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات في تركيا منذ نحو 10 أعوام. وتشير استطلاعات رأي إلى أن الدعم الشعبي لإمام أوغلو منذ ذلك الحين ازداد تفوقا على أردوغان.

وقالت تي.آر.تي إن أحدث موجة من الاعتقالات في إطار تحقيق بشأن مناقصات طرحتها البلدية شملت موظفين في مؤسسات الإعلام والثقافة بالبلدية.

وأضافت أن إجمالي أوامر الاعتقال الصادرة بلغ 22 تم تنفيذ 18 منهم حتى الآن.

وينفي رئيس البلدية جميع التهم. وأثار اعتقاله اضطرابات اقتصادية واتهامات بتسييس القضاء، وهو ما ترفضه الحكومة، قائلة إن القضاة مستقلون.