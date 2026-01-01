الشرطة السويسرية تؤكد مقتل حوالى أربعين شخصا وجرح 115 بحريق داخل منتجع للتزلج

أعلنت الشرطة السويسرية الخميس مقتل حوالي 40 شخصا وجرح نحو 115 آخرين في حريق اندلع في حانة مزدحمة بمنتجع كرانس-مونتانا للتزلّج في جبال الألب خلال الاحتفال برأس السنة.

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا فريدريك جيسلير للصحافيين خلال مؤتمر صحافي الخميس في سيون “أحصينا حوالي أربعين قتيلا وحوالي 115 جريحا، معظمهم في حالة خطيرة”. وتحدث الرئيس السويسري غي بارميلان خلال المؤتمر إلى جانب جيسلر عن “إحدى أسوأ المآسي” التي شهدتها سويسرا.

وأشارت السلطات إلى أنها لا تزال تحقق في أسباب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 1,30 (00,30 ت غ) في حانة “لو كونستيلاسيون”، مستبعدة أن يكون ناجما عن “هجوم”.

وأكد مستشار كانتون فاليه المسؤول عن الأمن ستيفان غانزير للصحافة وقوع انفجار لافتا إلى أنه أتى نتيجة اندلاع الحريق.

والتقط سائح من نيويورك مشاهد فيديو تُظهر ألسنة لهب برتقالية تجتاح الحانة، وأفاد وكالة فرانس برس بأنه شاهد أشخاصا يركضون ويصرخون في الظلام.

ووصف شهود عيان مشاهد مروعة مؤكدين أن أشخاصا حاولوا كسر نوافذ الحانة للهروب، بينما هرع آخرون إلى الشارع وبدت آثار الحروق واضحة عليهم.

وتحدّث غانزير عن “مشهد فوضى، ومشهد درامي”.

– من الفرح إلى الحداد –

وبعدما لم يعد قسم الطوارئ في مستشفى فاليه الرئيسي قادرا على استيعاب مزيد من الجرحى، نُقل مصابون إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء سويسرا، بينها في زوريخ في شمال البلاد، وفي لوزان وجنيف.

وأعلنت المدعية العامة لكانتون فاليه، بياتريس بيلو حشد إمكانيات كبيرة “لتحديد هوية الضحايا وإعادة جثامينهم إلى ذويهم في أسرع وقت”.

وقال غانزير “ستؤثر تداعيات هذه المأساة على مختلف الخدمات والجهات لعدة أيام”، موضحا أنه تم أو سيتم تكليف “مئات الأشخاص” “بمهام إنقاذ ورعاية وتحقيقات وإدارة وتنسيق”.

وأسف الرئيس السويسري غي بارميلان الذي تولى مهامه الأربعاء الماضي، لوقوع “مأساة فظيعة”. وقال “ما كان ينبغي أن يكون لحظة فرح تحوّل، في يوم رأس السنة في كرانس- مونتانا، إلى فترة حداد أثرت على البلاد وخارجها”.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لحانة “لو كونستيلاسيون” 300 شخص مع 40 على الشرفة، وفق الموقع الإلكتروني لمنتجع كرانس-مونتانا.

وكان ناطق باسم الشرطة أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق بأن نحو مئة شخص كانوا موجودين في الحانة للاحتفال برأس السنة.

وكرانس-مونتانا مقصد شهير للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن من بين المصابين مواطنان فرنسيان على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان “تولت فرق الطوارئ رعايتهم فورا”، موضحة أنها ستبقى على اتصال “بالسلطات السويسرية تحسبا لوجود مواطنين آخرين معنيين”.

إلى ذلك صيب نحو خمسة عشر إيطاليا في الحريق وهم يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات، بحسب ما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال تاياني “تم العثور على ما بين اثني عشر وخمسة عشر إيطاليا في المستشفيات حتى الآن، ولا يزال عدد مماثل من الأشخاص مفقودين”.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “حزنه العميق” إزاء هذه المأساة، مؤكدا “تضامن فرنسا الكامل” مع سويسرا.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أنها على اتصال بالسلطات السويسرية لتقديم المساعدة الطبية.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية وفرنسية وإيطالية مختلفة عن شهود قولهم إن الحريق ربما اندلع عندما لامست شموع تصدر شرارات ثبّتت على زجاجات شامبانيا، السقف اذ رفعها شخص بينما كان محمولا على كتفي آخر.

وأكد الشهود أنه “مشهد” معتاد في المكان.

وقال أكسل، الذي كان حاضرا وقت الحادث، لوسيلة اعلام ايطالية “أعتقد أن بعض السيدات، النادلات، كنّ يحملن زجاجات شمبانيا مع مؤثرات نارية خفيفة. اقتربن كثيرا من السقف، وفجأة اشتعلت النيران”.

وقال شاب كان داخل الحانة في تصريح لصحيفة 24-أور التي تصدر في لوزان إن “مؤثرات نارية وُضعت على زجاجات طلبها زبائن في الملهى الليلي تسببت في اندلاع حريق في السقف” الذي “اشتعل بسرعة كبيرة”، ما أثار حالة من الذعر.

وقال شخص آخر لصحيفة 24-أور “مع الألعاب النارية، لم نفهم ما كان يحدث في بادئ الأمر. ثم رأينا الدخان. إنه لأمر فظيع، كثير من الشبان يرتادون تلك الحانة”.

– “ابني مفقود” –

وقال الشاب أليكسيس لاغير (21 عاما) الذي كان مع أصدقائه أمام الحانة عندما رأوا دخانا ثم ألسنة لهب تتصاعد منها لشبكة “ار تي اس” السويسرية “أنا مصدوم. كان الناس يركضون وسط النيران… وكان بعضهم يحاول تحطيم النوافذ بالكراسي”.

وروى أنه وصل إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من سماعه دوي انفجار هائل. وأكد أن رائحة غاز قوية ممزوجة برائحة بلاستيك يحترق كانت تنبعث من المكان، وأنه رأى أشخاصا يفرون من الحانة وآثار الحروق على أجسادهم، وآخرين يصرخون طلبا للمساعدة. وأضاف “ما زلت أشعر بالذعر”.

ويتم توجيه الأشخاص الباحثين عن أقاربهم إلى مركز مؤتمرات جُهّز بمكتب استقبال وخدمة معلومات. ونقلت صحيفة 24-أور عن أم باكية قولها “ابني مفقود، لا أحد يعرف مكانه”.

