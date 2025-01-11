الشرع يلتقي ميقاتي في مسعى لتعزيز العلاقات بين سوريا ولبنان

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من تالا رمضان

(رويترز) – اجتمع أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة في سوريا مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم السبت في دمشق في محاولة لتحسين العلاقات المشحونة منذ فترة طويلة بينما ركزت المحادثات على تعزيز أمن الحدود المشتركة.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس حكومة إلى سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد والأولى لرئيس حكومة لبناني إلى سوريا منذ 15 عاما.

ومنذ أن أصبحتا دولتين مستقلتين في أربعينيات القرن الماضي، اتسمت العلاقات بين دمشق وبيروت بالتوتر في كثير من الأحيان.

وقال ميقاتي بعد الاجتماع إن البلدين اتفقا على التعاون في تأمين الحدود البرية ومتابعة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين ضمن الأولويات.

وأضاف أن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا وتأمين الحدود بينهما لمنع التهريب يأتي على رأس أولوياته.

وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي أنه “بات ملحا اليوم لمصلحة البلدين معا معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان”.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان ما يقرب من 800 ألف، لكن مسؤولين يقدرون أن عددهم أكبر من ذلك بكثير ويقولون إنهم يشكلون عبئا هائلا على الخدمات العامة اللبنانية.

كما اعتبر الشرع الحدود على رأس أولوياته، وقال إنه ناقش مع ميقاتي الودائع السورية في المصارف اللبنانية والتي لا يمكن الوصول إليها بسبب الأزمة المالية المستمرة منذ خمس سنوات في لبنان.

وأضاف الشرع “نرجو من الشعب اللبناني أن يصرف عن نفسه ذهنية العلاقة السورية السابقة في لبنان، وما تبعها من علاقات سلبية”، معتبرا أن هناك “فرصة لبناء علاقة إيجابية”.

وحظيت سوريا بنفوذ كبير في لبنان خلال معظم فترات حكم عائلة الأسد التي امتدت خمسة عقود، وكان لها وجود عسكري هناك لمدة 29 عاما حتى عام 2005 رغم اعتراضات واسعة النطاق من قطاع كبير من اللبنانيين.

ولعبت جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وفي عام 2014، مع احتدام الحرب في سوريا، احتجز مقاتلون من جماعات إسلامية معارضة جنودا لبنانيين من المنطقة الحدودية التي يسهل اختراقها بين البلدين وأعدموا بعضهم.

ويرافق ميقاتي في زيارته وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة الحدود، ومدير المخابرات في الجيش.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون عقب انتخابه يوم الخميس رئيسا للبلاد إن هناك “فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندّي مع الدولة السورية”.

وهنأ الشرع عون بتوليه رئاسة لبنان.