الصليب الأحمر يعبر عن قلقه إزاء مصير 9 مسعفين مفقودين في غزة

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جنيف (رويترز) – عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت عن قلقها البالغ إزاء مصير تسعة من أفراد طاقم سيارات إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، والذين فُقدوا منذ سبعة أيام في غزة.

وأضافت المنظمة في بيان لها أنها لم تتواصل مع الطاقم منذ تعرضهم لإطلاق نار كثيف في أثناء عملهم في رفح في الساعات الأولى من صباح 23 مارس آذار.

وأضافت “من الضروري توفير المعلومات وإمكانية الوصول لضمان عودة هؤلاء العاملين الإنسانيين سالمين إلى عائلاتهم التي تعيش كابوسا دون معرفة ما إذا كان أحباؤهم على قيد الحياة”.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1060 عاملا في مجال الرعاية الصحية قُتلوا خلال ثمانية عشر شهرا منذ أن شنت إسرائيل هجومها على غزة بعد اقتحام مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى إن حماس قتلت 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هذا الهجوم واقتادت أكثر من 250 رهينة من جنوب إسرائيل إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 50 ألف شخص قُتلوا منذ ذلك الحين في غزة، غالبيتهم من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل قصارى جهده لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وشكك في عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الصحية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.