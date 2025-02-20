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الصومال يعلن صد هجمات لحركة الشباب وقتل أكثر من 130

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مقديشو (رويترز) – قال الصومال يوم الخميس إن جيشه وفصائل مسلحة من عشائر متحالفة معه صدت هجمات منسقة على قرى شنتها حركة الشباب المسلحة في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 130 من المهاجمين.

تشن الحركة المسلحة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا في جنوب الصومال ووسطه منذ 2007 أدى إلى مقتل الآلاف في حملة تضمنت تفجيرات دامية في العاصمة مقديشو.

وقال اثنان من السكان المحليين ومتحدث باسم وزارة الدفاع إن حركة الشباب هاجمت أربع قرى في إقليم شبيلي الوسطى بمركبات محملة بالمتفجرات صباح يوم الخميس واستولت لفترة وجيزة على قريتين من الأربع قبل أن يتم صدها في قتال عنيف.

وقالت وزارة الإعلام في بيان “القوات المسلحة، بالتعاون مع مقاتلي المقاومة الشعبية، تصدّت لهجوم شنّته مليشيات الخوارج… العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 130 عنصرا”.

وقال نور إبراهيم أحد السكان كبار السن في قرية علي أحمد إن المسلحين هاجموا كل هذه المناطق من عدة اتجاهات بقذائف مورتر وسيارات مفخخة ورصاص، مضيفا أنه رأى جثث نحو 20 مهاجما، فضلا عن سبعة جنود ومقاتلين من العشائر.

تشن حركة الشباب هجمات متكررة على مواقع عسكرية وأهدافا حكومية في مسعاها للإطاحة بالحكومة الصومالية وإقامة حكمها الخاص المبني على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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