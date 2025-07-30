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الصين تتهم تايبيه بتعريض شعب تايوان للخطر بعد المناورات العسكرية

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اتهمت وزارة الدفاع الصينية تايوان الأربعاء بتحويل شعبها إلى “وقود للمدافع”، بعد التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها القوات المسلحة التايوانية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياوغانغ في مؤتمر صحافي إن المسؤولين التايوانيين “تحت شعار حماية تايوان، يُلحقون الضرر بتايوان ويُدمّرونها، ويُجبرون شعبها على أن يصبح وقودا للمدافع”. 

أجرت تايوان تدريبا مدنيا سنويا في عدة مدن في تموز/يوليو، إلى جانب تدريب عسكري، لإعداد الجزيرة في حال قررت بكين اجتياحها.

وبالإضافة إلى محاكاة عملية لمواجهة هجوم صيني على شواطئها، أجرت القوات التايوانية أيضا تدريبات قتالية في المدن. 

انتقدت بكين بشدة التدريبات التي وصفتها بأنها “مجرد استعراض”. وقال تشانغ “لا يمكنهم وقف التوجه الحتمي نحو زوال استقلال تايوان”، متهما الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه بأنه “يحيك مؤامرة شريرة”. 

وأضاف “نحذر سلطات الحزب التقدمي الديموقراطي بشدة من أن الأفعال الجائرة ستسبب الدمار، ومهما حاولوا فلن ينجحوا”.

سام/ص ك/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية