الصين تحذر الولايات المتحدة والفيليبين واليابان من “اللعب بالنار” بعد بدء مناورات مشتركة

حذّرت بكين الولايات المتحدة واليابان والفيليبين من “اللعب بالنار” الاثنين بعدما بدأ آلاف الجنود من البلدان الثلاثة مناورات عسكرية سنوية مشتركة.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين ردّا على سؤال بشأن المناورات “نودّ تذكير البلدان المعنية بأن ارتباطها ببعضها البعض بشكل أعمى باسم الأمن لن يكون إلا أشبه باللعب بالنار وسيعود في نهاية المطاف بنتائج عكسية عليها”.

وأضاف “ما تحتاجه منطقة آسيا والهادئ أكثر من أي شيء هو السلام والهدوء وما تحتاجه بأقل قدر ممكن هو إدخال قوى خارجية لزرع الانقسامات والمواجهة”.

ستتضمّن المناورات تدريبات بالذخيرة الحية في شمال الفيليبين المواجه لمضيق تايوان، وفي إقليم يقع قبالة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه حيث دخلت القوات الفيليبينية والصينية في مواجهات متكررة.

وفي أحد التدريبات، سيستخدم الجيش الياباني الذي يساهم بحوالى 1400 جندي صاروخ كروز “نوع88” لإغراق كاسحة ألغام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية قبالة سواحل جزيرة لوزون (شمال).

ويشارك أكثر من 17 ألف جندي وطيار وبحار في مناورات “باليكاتان” التي تستمر 19 يوما، وهو العدد ذاته تقريبا الذي شارك في نسخة العام الماضي. وتشارك قوات من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا.

تأتي المناورات مع اقتراب هدنة الأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من نهايتها، بعدما أوقفت الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، بعد ضربات أميركية-إسرائيلية مباغتة على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وقال اللفتنانت جنرال الأميركي كريستيان وورتمان في مراسم انطلاق المناورات الاثنين “بغض النظر عن التحديات في أماكن أخرى في العالم، يبقى تركيز الولايات المتحدة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتزامنا القوي حيال الفيليبين ثابتا”.

وأوضح قائد قوة الاستطلاع البحرية وورتمان للصحافيين لاحقا أن حوالى 10 آلاف عنصر أميركي سيشاركون في المناورات، من دون أن يقدّم أعدادا دقيقة.

ويتوقع أن يتم استخدام أسلحة متطوّرة من بينها نظام “تايفون” الصاروخي الأميركي الموجود في الأرخبيل منذ تركته القوات الأميركية هناك في 2024 في خطوة أثارت حفيظة بكين.

وقال وورتمان “نتوقع أن يتم استخدامه في مرحلة ما خلال المناورات”.

