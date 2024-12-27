الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية بعد مساعدات عسكرية أميركية لتايوان

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فرضت الصين الجمعة عقوبات على سبع شركات أميركية بعد موافقة واشنطن الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 571,3 مليون دولار لتايوان، والتي قالت بكين إنها تنتهك “سيادتها وأراضيها”.

ووافق بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في إعلانها للعقوبات، إن تصرفات واشنطن “تتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وتقوّض سيادة الصين وسلامة أراضيها”.

وانتقد البيان ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2025، والتي تتضمن مبادرة للتعاون الأمني مع تايوان، فضلا عن دعوات لتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي مع تايبيه.

وأعلنت الوزارة أن بكين ستجمد أصول شركات الدفاع الأميركية Insitu وHudson Technologies وSaronic Technologies وAerkomm وOceaneering International، بالإضافة إلى فروع Raytheon في كندا وأستراليا.

وتحظر العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ الجمعة، أيضا على الشركات المستهدفة التعامل مع المنظمات والأفراد داخل الصين.

وبينما تعتبر تايوان نفسها دولة ذات سيادة، تقول الصين إن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها.

وكثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة في السنوات الأخيرة وأجرت جولات ثلاث من التدريبات العسكرية الكبرى منذ تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي السلطة في أيار/مايو.

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ من أن دعم الولايات المتحدة لتايوان “لن يؤدي إلا إلى حرق نفسها”.

وأكدت في مؤتمر “ستستمر الصين في اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية”.

جت/شي/الح