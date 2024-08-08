العاهل السعودي يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد دون أن يترأسه هو أو ولي العهد

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دبي (رويترز) – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد حتى لو لم يرأسه هو أو رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس.

كان الملك سلمان (88 عاما) قد خضع لعلاج طبي من التهاب بالرئة في مايو أيار، وهو ما جعل ولي العهد يؤجل زيارة رسمية لليابان كانت مقررة في وقت لاحق.

والسعودية هي أكبر مصدري النفط وحليفة مهمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وترأس العاهل السعودي بعد ذلك بأسبوع اجتماعا لمجلس الوزراء، وبث التلفزيون الرسمي لقطات ظهر فيها الملك يترأس الاجتماع الذي عقد من خلال مؤتمر عبر الفيديو.

ويدير الأمير محمد (38 عاما) شؤون المملكة منذ أعلن والده الملك سلمان اختياره وليا للعهد في عام 2017. كما عين العاهل السعودي نجله الأمير محمد رئيسا للوزراء في عام 2022.

وجاء في المرسوم “يكون انعقاد الاجتماع المُقرر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود”.

وأضاف “يتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس”.

ويضم مجلس الوزراء سبعة من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ومن بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز (64 عاما) وزير الدفاع الأمير خالد (36 عاما)، وكلاهما من أبناء الملك سلمان.

والأمير عبد العزيز هو ثاني أكبر الأحفاد السبعة بعد ابن عمه وزير الدولة الأمير منصور بن متعب (72 عاما).