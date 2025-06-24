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العراق: مُسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد عسكرية وأصابت منظومتي رادار

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دبي (رويترز) – قال العراق يوم الثلاثاء إن عدة طائرات مسيرة استهدفت عددا من المواقع والقواعد العسكرية التابعة لقوات الأمن العراقية، وألحقت أضرارا كبيرة بمنظومتي رادار تابعتين للجيش وإن رئيس الوزراء أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

ولم يتضح بعد مصدر الطائرات المسيرة، ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيق عنه، لكن مصدرين أمنيين قالا إن الطائرات المسيرة كانت صغيرة الحجم ووصلت إلى المواقع المستهدفة انطلاقا من مواقع قريبة.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان في بيان إن منظومتي الرادار المتضررتين بشدة كانتا “في معسكر التاجي، شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار (بجنوب العراق) دون وقوع أي ضحايا”.

وأضاف النعمان “القوات العراقية تمكنت من التصدي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع”.

وقال “جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضباط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة”.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء العراقي أمر “بتشكيل لجنة فنية ومخابراتية عالية المستوى، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء وكشف الجهات المنفذة له ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية