العراق يسلم فنلندا والولايات المتحدة متهمين لم يثبت انتماؤهما الى تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن القضاء العراقي الثلاثاء تسليم متهمين اثنين إلى فنلندا والولايات المتحدة بعد ثبوت عدم انتمائهما الى تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقبع في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المتهمين بالانتماء للتنظيم المتطرف. وأنجزت الولايات المتحدة في شباط/فبراير عملية نقل أكثر من 5700 سجين من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم من سوريا إلى العراق.

واعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في بيان “تسليم متهمين اثنين (قاصر من مواطني جمهورية فنلندا وآخر من الولايات المتحدة الأميركية) إلى السلطات المختصة في بلديهما، بعد ثبوت عدم انتمائهما إلى عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف المركز الوطني أن “عملية التسليم جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وفي إطار التنسيق والتعاون القضائي الدولي مع الجهات المختصة، وضمن جهود العراق المستمرة في إدارة ملف المحتجزين المرتبطين بقضايا الإرهاب”.

ولم يذكر البيان ما إذا كان المتهمان ضمن المحتجزين الذين نقلوا من سوريا، إلا أن القضاء العراقي كان باشر تحقيقاته واستجواباته لهؤلاء قبل اتخاذ أي اجراءات قضائية بحقهم.

وينتمي المتهمون الذين تم نقلهم من سوريا إلى 61 دولة، وبينهم 3543 سوريا، و467 عراقيا، و710 من دول عربية أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 980 من الأجانب غير العرب بينهم أوروبيون من ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وبلجيكا وأميركيون وأستراليون.

وسيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة من العراق اعتبارا من العام 2014، حتى تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وهُزم التنظيم أيضا في سوريا في العام 2019 وشكلت قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية رأس حربة في التصدي له.

ولا يزال العراق يتعافى من آثار الانتهاكات البالغة التي ارتكبها الجهاديون.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص.

وتأسس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التابع لمجلس القضاء الأعلى في العراق، بهدف مواصلة جمع الأدلة وتوثيق جرائم التنظيم المتطرف.

ويُعدّ المركز الجهة الرئيسية للتواصل مع الدول التي تحقّق في مجال مكافحة الإرهاب، والمسؤول عن متابعة الطلبات القضائية العراقية لملاحقة مرتكبي الجرائم في صفوف التنظيم.

