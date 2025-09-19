العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الفدرالي يقول إن ترامب لم يملِ عليه كيفية التصويت على أسعار الفائدة

قال ستيفن ميران الذي عيّنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا عضوا في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي)، الجمعة إن الأخير لم يملِ عليه كيفية التصويت على أسعار الفائدة قبل الاجتماع الذي عقدته الهيئة في هذا الأسبوع.

في مقابلة أجرتها معه شبكة سي ان بي سي، قال ميران إن “الرئيس اتّصل بي لتهنئتي. لم يطلب مني القيام بأي إجراء معيّن. لم ألتزم القيام بأي إجراء معيّن”.

وقال إنه سيجري “تحليلا مستقلا” مبنيا على مفهومه للاقتصاد.

وكان ميران العضو الوحيد في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الذي صوّت ضد قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، معتبرا أن الخفض يجب أن يكون بمقدار نصف نقطة، في موقف أكثر انسجاما مع مطالب ترامب الداعي إلى خفض كبير لمعدلاتها.

وكانت تلك أول جلسة لتحديد أسعار الفائدة يشارك فيها ميران الذي يرأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وقد أدى اليمين قبيل بدء الاجتماع الذي استمر يومين وبدأ الثلاثاء، عقب مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على تعيينه الإثنين.

وقال ميران إنه سيتحدث بإسهاب عن آرائه الاقتصادية الإثنين.

لدى سؤاله الجمعة بشأن قراره، قال ميران إن الرسوم الجمركية لا تسبب التضخم، مضيفا “لا أرى أي دليل على حدوث ذلك”.

ويبقي الاحتياطي الفدرالي عادة معدلات الفائدة عند مستويات أعلى لخفض التضخّم إلى المعدّل المستهدف عند 2 بالمئة.

وكان الاحتياطي الفدرالي أبقى معدل الفائدة على حاله منذ مطلع العام ترقّبا لتأثيرات محتملة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وكثّف ترامب الضغط على الاحتياطي الفدرالي هذا العام، حيث دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة على نحو كبير كما وجّه انتقادات لرئيس الهيئة.

في الأثناء، تعرّض ميران لانتقادات من مشرعين ديموقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلا من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في الاحتياطي والتي تنتهي في 31 كانون الثاني/يناير.

