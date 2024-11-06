الفرع الفرنسي من “أمازون” يوفّر خيار التوصيل المجاني للكتب

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أعلن الفرع الفرنسي من شركة “أمازون” العملاقة للتجارة عبر الإنترنت الثلاثاء أنه سيوفّر خيار التوصيل المجاني للكتب، من خلال خزائن “أمازون لوكر” المخصصة لتسلّم الطرود ذاتيا، في خطوة يسعى أحد القوانين إلى حظرها.

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يزيد الموقع الالكتروني لـ”أمازون” في فرنسا Amazon.fr ومواقع بيع أخرى عبر الإنترنت، مبلغ 3 يورو (3,23 دولارات) أقلّه مقابل توصيل الكتب لأي طلبية تقل قيمتها عن 35 يورو (37,68 دولارا).

وينص القانون الذي أُقرّ في 30 كانون الاول/ديسمبر 2021 والمتعلق باقتصاد الكتاب، على أنّ تسليم الكتب الجديدة “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف” أن يكون مجانيا “ما لم يتم تسلّم الكتاب لتوصيله من محل لبيع الكتب بالتجزئة”.

ويرمي هذا القانون إلى تشجيع الفرنسيين على شراء كتبهم من المكتبات أو أي نقطة بيع أخرى. وقد اعترضت عليه “أمازون” أمام القضاء الإداري الذي طلب رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن دون انتظار رأي المحكمة، توصلت “أمازون” إلى حلّ تعتقد أنه يتوافق مع النصوص المعمول بها.

وقالت في بيان “بالنسبة إلى طلبيات الكتب، بات يمكن للزبائن اختيار التوصيل المجاني في شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 نقطة تسلّم في مختلف أنحاء فرنسا، وهذا الخيار متاح لمجموعة مختارة من نقاط التسلّم الموجودة في الشركات التي تبيع الكتب”.

وقالت أمازون إنّ “أكثر من 70% من نقاط التسلّم هذه تقع في مناطق ريفية أو بلدات صغيرة”.

ونقل البيان عن مديرة قسم الكتب في الموقع الالكتروني لـ”أمازون” جيرالدين كودرون، قولها “يسعدنا أن نوفّر خيار التسليم العملي والاقتصادي الجديد للقراء”.

وقال اتحاد المكتبات الفرنسية (SLF)، وهي منظمة مهنية لبائعي الكتب المستقلين، عبر وكالة فرانس برس، إنه يشكك في مدى قانونية هذه الخطوة.

هه/رك/ب ح