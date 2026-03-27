القضاء الأميركي يلغي حكما يلزم الأرجنيتن بدفع 16 مليار دولار إثر تأميم شركة النفط

ألغت محكمة استئناف في نيويورك الجمعة الحكم الذي كان ينبغي للأرجنتين بموجبه أن تدفع 16,1 مليار دولار من التعويضات على الأضرار اللاحقة بشركات إثر تأميم مجموعة النفط الأرجنتينية “واي بي اف” (YPF).

وفي 8 أيلول/سبتمبر 2023، حكمت القاضية لوريتا بريسكا من المحكمة الفدرالية في جنوب مانهاتن على الأرجنتين بدفع تعويضات لشركتين خاصتين تعرّضتا لأضرار إثر تأميم عملاق النفط الأرجنتيني.

وو”واي بي اف” شركة أرجنتينية قديمة ومعروفة توظّف أكثر من 22 ألف شخص خصخصت في التسعينات وانتقلت تدريجا تحت إدارة المجموعة الإسبانية “ريبسول” قبل تأميمها مجدّدا في 2012.

وفي العام 2015، أطلقت شركتا “بيتيرسن إنيرجيا” و”إتون بارك كابيتال” اللتان كانتا تملكان معا 25,4 % من الحصص في “واي بي اف” دعوى أمام القضاء بحجّة أن الأرجنتين لم تطلق عرض شراء علنيا خلافا لما ينصّ عليه قانون البلد.

وفي 30 حزيران/يونيو 2025، أمرت القاضية بريسكا الأرجنتين بالتخلّي عن 51 % من الحصص في الشركة كتسوية “جزئية” لتعويضات بقيمة تتخطّى 16 مليار دولار للشركين أقرّت في حكم صدر في 2023.

وطعن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي بالحكم.

وهو أشاد الجمعة في خطاب في بوينوس أيرس بقرار إلغاء التعويضات واصفا إيّاه بـ”التاريخي” و”أكبر نجاح قضائي في التاريخ الوطني”.

