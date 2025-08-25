The Swiss voice in the world since 1935
الكرملين: بوتين بحث قمته مع ترامب والبرنامج النووي الإيراني خلال اتصال مع بزشكيان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو (رويترز) – قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين ناقشا خلاله البرنامج النووي الإيراني والقمة التي جمعت بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في الآونة الأخيرة.

أضاف الكرملين أن بوتين وبزشكيان اتفقا على عقد اجتماع ثنائي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة في الصين.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
22 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
