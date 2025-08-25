الكرملين: بوتين بحث قمته مع ترامب والبرنامج النووي الإيراني خلال اتصال مع بزشكيان

موسكو (رويترز) – قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين ناقشا خلاله البرنامج النووي الإيراني والقمة التي جمعت بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في الآونة الأخيرة.

أضاف الكرملين أن بوتين وبزشكيان اتفقا على عقد اجتماع ثنائي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة في الصين.

