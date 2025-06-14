الكرملين: بوتين تحدث إلى ترامب وندد بالضربات الإسرائيلية على إيران

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمدة 50 دقيقة يوم السبت، وندد بالعملية العسكرية الإسرائيلية على إيران وعبر عن قلقه إزاء مخاطر التصعيد.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين “ندد فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الإسرائيلية على إيران وعبر عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المحتمل للصراع، والذي سيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الوضع برمته في الشرق الأوسط”.

وذكر أوشاكوف أن ترامب وصف الأحداث في الشرق الأوسط بأنها “مقلقة للغاية”. وأضاف أوشاكوف أن الزعيمين أكدا أنهما لا يستبعدان العودة إلى مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بوتين أبلغ ترامب استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع الأوكرانيين بعد 22 يونيو حزيران.

وذكر أوشاكوف أن ترامب أكد اهتمامه بحل سريع للصراع.

كما هنأ بوتين ترامب بعيد ميلاده التاسع والسبعين.