الكويت: القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري حاولوا الدخول بحرا

دبي 12 مايو أيار (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الداخلية قولها اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على أربعة متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر.

وأضافت الوزارة أن أحد المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية أصيب في اشتباكات مع المتسللين.

وأفادت الوزارة باعتراف “مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت.. واشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية ما تسبب بإصابة أحد منتسبيها وفرار اثنين من العناصر المتسللة”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)