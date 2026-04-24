الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

القاهرة 24 أبريل نيسان (رويترز) – قال الجيش الكويتي إن طائرتين مسيرتين انطلقتا من العراق استهدفتا اليوم الجمعة مركزين حدوديين في الشمال، مما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان “استهدف صباح اليوم موقعان من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، بهجوم عدواني آثم بواسطة عدد (اثنين) طائرة درون مفخخة، موجهة بسلك الألياف الضوئية، قادمة من جمهورية العراق، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)