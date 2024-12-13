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المركزي الألماني يخفّض بقوة توقعاته للنمو في العامين المقبلين

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خفّض البنك المركزي الألماني الجمعة بقوّة توقّعاته للنمو الاقتصادي في البلاد لعامي 2025 و2026، ليبدّد بذلك الآمال بانتعاش سريع في الاقتصاد الأكبر في أوروبا والذي يعاني  “مشاكل هيكلية”. 

وبحسب الأرقام التي نشرها الجمعة بات البنك الاتحادي الألماني يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 0.2% فقط، مقارنة بـ1.1% في الأرقام السابقة الصادرة في حزيران/يونيو.

أما بالنسبة للعام 2026، فإن نسبة النمو المتوقعة باتت 0.8% مقارنة بـ1.4% سابقا.

وهذه الأرقام أدنى بكثير من تلك الصادرة عن وزارة الاقتصاد التي توقعت نموا بنسبة 1.1% في 2025 و1.6% في 2026. 

أما في ما خصّ العام 2024 الجاري فمن المتوقّع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% وفقا للحكومة والبنك المركزي الألمانيين، في ركود للسنة الثانية على التوالي.

والجمعة، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل في بيان إنّ “الاقتصاد الألماني يكافح ليس فقط ضد رياح اقتصادية معاكسة مستمرة ولكن أيضا ضدّ مشاكل هيكلية”. 

وقطاع الصناعة الألماني الذي لطالما شكل الرافعة الأساسية لاقتصاد البلاد يعاني اليوم تراجعا حادا في الصادرات وارتفاعا في أسعار الطاقة، خصوصا بسبب الحرب الأوكرانية. 

وفي أرقامه المحدّثة، توقّع البنك المركزي الألماني أن يتواصل الركود في الناتج المحلّي الإجمالي خلال شتاء 2024/2025، قبل أن يتعافى تدريجا بنهاية 2025.

وفي بيانه قال حاكم المصرف المركزي إنّ هذه التوقعات لا تزال غير مؤكّدة، بخاصة بسبب “الارتفاع المحتمل في الحمائية العالمية”، في إشارة إلى الزيادات المرتقبة في الرسوم الجمركية التي يرجّح أن تفرضها الولايات المتّحدة في عهد رئيسها المقبل دونالد ترامب.

جب/بم/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية