المركزي الإماراتي يغرّم خمسة مصارف وشركتي تأمين

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فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية إجمالية بأكثر من مليونين ونصف مليون درهم (نحو 700 ألف دولار) على خمسة مصارف وشركتي تأمين، بحسب بيان صادر الثلاثاء.

وأوضح البيان أن المركزي الإماراتي فرض “غرامات مالية إجمالية قيمتها مليونان و261 ألف درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك +CRS+ وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية +FATCA+”.

وأضاف البيان أن العقوبات جاءت “نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلا زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها”.

وأكد المصرف المركزي في بيانه، أن هذه الخطوة “تسهم في تعزيز جودة النظام المالي في دولة الإمارات، وتتماشى مع التزامها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي”.

بور