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المستشار الألماني ينتقد تصرفات إسرائيل في غزة

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(رويترز) – انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الاثنين تصرفات إسرائيل في قطاع غزة قائلا إنه لم يعد من الممكن اعتبار محاربة إرهاب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مبررا لحجم الأذى الذي يلحق بالسكان المدنيين.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة دبليو.دي.آر “عند تجاوز الحدود، إذ يُنتهك القانون الدولي الإنساني بالفعل، فعلى ألمانيا أيضا، وعلى المستشار الألماني أيضا أن يقول شيئا حيال ذلك”.

ودعمت ألمانيا بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 التي أشعلت فتيل الحرب، بما يعكس ما تعتبره واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل تعويضا عن دورها في المحرقة التي أزهقت أرواح ستة ملايين يهودي.

لكن المسؤولين في الحكومة الألمانية شددوا بشكل متزايد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي في ردها على هجمات حماس، بينما تجنبوا في الغالب الانتقاد الصريح لأفعالها في الأراضي الفلسطينية.

وقال ميرتس، الذي يتولى منصب المستشار منذ نحو ثلاثة أسابيع “يجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تفعل شيئا يصل، في مرحلة ما، إلى أن يكون غير مقبول حتى بالنسبة لأفضل أصدقائها”.

وأوضح “ما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة، بصراحة، لم أعد أفهم هدفه”.

وقال إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع لحثه على “عدم المبالغة” على الرغم من أنه “لأسباب تاريخية”، ستكون ألمانيا دائما أكثر تحفظا في انتقاداتها مقارنة مع بعض الشركاء الأوروبيين.

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