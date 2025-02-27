المشير الليبي خليفة حفتر يلتقي ماكرون في الإليزيه

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التقى رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وفق ما أعلنت القيادة العامة لجيشه.

وبحث حفتر وماكرون “تطورات العملية السياسية في ليبيا، وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة”، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية للمسؤول الليبي في بيان نشرته مساء الأربعاء على فيسبوك.

وأرفق البيان بصورة للرجلين وهما يتصافحان.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي أكد على “الدور المحوري” للمشير حفتر “في العملية السياسية” في ليبيا.

تواصلت وكالة فرانس برس مع قصر الإليزيه الذي لم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.

تعاني ليبيا من الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتديرها حاليا حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ومدعومة من مجلس النواب وخليفة حفتر.

بور-ابع/ح س/لين