مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

المشير الليبي خليفة حفتر يلتقي ماكرون في الإليزيه

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

التقى رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر الأربعاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وفق ما أعلنت القيادة العامة لجيشه.

وبحث حفتر وماكرون “تطورات العملية السياسية في ليبيا، وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة”، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية للمسؤول الليبي في بيان نشرته مساء الأربعاء على فيسبوك. 

وأرفق البيان بصورة للرجلين وهما يتصافحان. 

وأضاف أن الرئيس الفرنسي أكد على “الدور المحوري” للمشير حفتر “في العملية السياسية” في ليبيا.

تواصلت وكالة فرانس برس مع قصر الإليزيه الذي لم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.

تعاني ليبيا من الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتديرها حاليا حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حمّاد ومدعومة من مجلس النواب وخليفة حفتر.

بور-ابع/ح س/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية