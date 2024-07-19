الملياردير الأميركي كِن غريفين اشترى أغلى هيكل عظمي لديناصور

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تبيّن أن الهيكل العظمي للديناصور من نوع ستيغوصور الذي بيع الأربعاء لقاء سعر قياسي بلغ 44,6 مليون دولار بمزاد في نيويورك كان من نصيب الملياردير الأميركي النافذ كِن غريفين الذي يعتزم إعارته لمؤسسة أميركية بغية عرضه.

وتولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الكشف عن هذه المعلومات التي أكدها لوكالة فرانس برس مصدر قريب من عملية البيع.

وسبق لكِن غريفين، وهو رئيس صندوق التحوّط “سيتاديل” ومتبرع بارز للحزب الجمهوري، أن اشترى في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لقاء 43 مليون دولار نسخة أصلية نادرة من الدستور الأميركي أعارها مجانا إلى متحف حكومي في ولاية أركنسو.

واشارت دار “سوذبيز” التي نظمت المزاد الأربعاء في نيويورك إلى أن الشاري “يعتزم درس إمكان إعارة العيّنة (الديناصور) لمؤسسة أميركية”. ونقلت “وول ستريت جورنال” عن غريفين قوله إن “أبيكس”، وهو الاسم الذي يطلق على الديناصور، “وُلِدَ في أميركا وسيبقى في أميركا”.

ووفقا لمجلة “فوربس”، تُقدَّر ثروة كِن غريفين بنحو 37,8 مليار دولار، وهو خرّيج جامعة هارفرد الخاصة العريقة بالقرب من بوسطن، وأحد أكبر مانحيها، إذ بلغت قيمة ما تبرّع به لها 350 مليون دولار عام 2023. وتبرّع الملياردير بمبلغ 16,5 مليون دولار عام 2017 لمتحف “فيلد ميوزيوم” في شيكاغو لتمكينه من عرض عيّنة أخرى من الديناصورات، وهو التيرانوصور ريكس “سو”.

ويُعدّ “أبيكس” الذي يعود إلى 150 مليون سنة “أحد الهياكل العظمية الأكثر اكتمالاً المكتشفة إلى اليوم”، بحسب الدار.

ويضم الهيكل العظمي الذي يبلغ ارتفاعه 3,3 أمتار، 254 عظمة متحجرة من إجمالي 319.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 31,8 مليون دولار وحققته عام 2020 في نيويورك عملية بيع لتيرانوصور ريكس يحمل اسم “ستان”.

واكتُشف الهيكل العظمي ل”أبيكس” في أيار/مايو 2022 على أرض يملكها عالم الإحاثة الشهير جايسن كوبر، وتقول “سوذبيز” إنها عملت معه منذ البداية لتنظيم هذا المزاد، في خطوة تضمن “الشفافية” بحسب الشركة.

وتضاعفت هذه المزادات خلال السنوات الأخيرة، ما أثار جدلاً وإحباطاً لدى علماء الإحاثة الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف وجعلها متاحة للاستخدام في الأبحاث العلمية.

وثمة هياكل عظمية لديناصورات ستيغوصور معروضة في مختلف أنحاء العالم، لكنّ “أبيكس” أكبر بنسبة 30 % من “سوفي”، الهيكل العظمي الأكثر اكتمالاً من بين الهياكل المعروضة للعامّة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ارب/ب ح/غ ر