الهلال الأحمر الفلسطيني: سكان غزة لم يتلقوا مساعدات بعد

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جنيف (رويترز) – أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الخميس أن سكان قطاع غزة لم يتلقوا بعد المساعدات التي وصلت في شاحنات عبر الحدود الأسبوع الجاري واعتبر إرسال ذلك العدد القليل من الشاحنات “دعوة للقتل” بسبب خطر التعرض للنهب.

وقال يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، للصحفيين إن بإمكانه إثبات أن أحدا لم يتلق مساعدات. وأضاف أنها لم تصل إلى المدنيين ولا تزال معظم تلك الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على الحدود، حيث تخضع للتفتيش، لكنها لم تدخل غزة.