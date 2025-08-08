الولايات المتحدة ستوضح “المعلومات المضللة” بشأن الرسوم على الذهب

بلغت أسعار الذهب مستويات قياسية في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة قبل أن تتراجع الجمعة، في ظلّ تزايد المخاوف من أن تكون بعض السبائك مشمولة بالتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة.

وأصدرت الجمارك الأميركية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2,8 كيلوغرام) ستخضع للتعريفات، ما من شأنه أن يزعزع التبادلات العالمية للمعدن الثمين.

وبعد هذا البيان الذي كانت صحيفة “فاينانشل تايمز” أول من نشره الخميس، أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي “إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضلّلة بشأن تسعير تعريفات سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتميّزة”.

ولم يتّضح بعد إن كانت منتجات الذهب ستعفى من التعريفات الأخيرة التي فرضها ترامب على عشرات البلدان.

وفي فترة سابقة من اليوم، وصلت أسعار الذهب في منصّة العقود الآجلة “كوميكس” الأكبر من نوعها في العالم إلى مستوى قياسي بحدود 3534,10 دولارا للأونصة.

وقد سبق للذهب الذي يعدّ ملاذا آمنا للاستثمار أن حقّق مستويات قياسية هذه السنة في ظلّ الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي والاضطرابات الجيوسياسة.

وكانت رسالة الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود مؤرّخة بتاريخ 31 تموز/يوليو لكن تمّ نشرها على الإنترنت الجمعة. وتستخدم عادة مناشير من هذا النوع لتوضيح الإجراءات التجارية.

وهي تتعارض مع توقعّات كانت تأمل أن تحصل سبائك الذهب على تصنيف جمركي آخر يعفيها من رسوم طائلة.

وأشار المحلّل في مصرف “كوميرتسبنك” كارستن فريتش الجمعة إلى أن التعريفات على المعادن الثمينة “سيكون لها تداعيات وخيمة على سوق الذهب”، لا سيّما في ظلّ الرسوم المفروضة بنسبة 39 % على سويسرا التي تعد من أكبر مزوّدي السبائك الذهبية.

