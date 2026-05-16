الولايات المتحدة ونيجيريا تعلنان قتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت أبوجا وواشنطن السبت أن قياديا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية، قتل في نيجيريا في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، في ثاني تدخّل عسكري أميركي في البلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال ليل الجمعة الى السبت “الليلة، وبتوجيه مني، نفذت القوات الأميركية الشجاعة والقوات النيجيرية، على أكمل وجه، مهمة معقدة للغاية ومخططا لها بدقة للقضاء من ساحة المعركة على أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم”.

وأشار ترامب إلى أن القيادي الذي استهدفته العملية هو “أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في قيادة تنظيم الدولة الإسلامية عالميا”.

بدوره أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو السبت بيانا جاء فيه “نفذت قواتنا المسلحة النيجيرية الحازمة، بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة للولايات المتحدة، عملية مشتركة جريئة وجَّهت ضربة قاصمة إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأشار إلى أنه قُتل “مع عدد من مساعديه خلال ضربة استهدفت مجمّعه في حوض بحيرة تشاد”.

وأوضحت قوات الدفاع النيجيرية أن المستهدف أبو بلال المنوكي كان “قياديا بارزا في تنظيم داعش وأحد أكثر الإرهابيين نشاطا في العالم”.

ووصفته بأنه “شخصية عملياتية واستراتيجية ويتولى توجيه كيانات التنظيم خارج نيجيريا”.

واعتبرت أن “مقتله يزيل حلقة أساسية كان التنظيم من خلالها ينسّق عملياته ويوجّهها في مناطق مختلفة من العالم”.

وكتب ترامب في منشوره “ظن المنوكي أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تطلعنا على ما كان يفعله”، مضيفا أن بقتله “تقلّصت بدرجة كبيرة قدرات تنظيم الدولة الإسلامية العملياتية في مختلف أنحاء العالم”.

وشدّد على أن المنوكي “لن يرهب بعد الآن السكان الأفارقة، ولن يساهم في التخطيط لعمليات تستهدف الأميركيين”.

وهذه العملية هي الثانية خلال خمسة أشهر ينفذها الجيش الأميركي في نيجيريا. واستهدفت الأولى في أواخر العام المنصرم، عناصر جهاديين.

وسبق لترامب أن قال إن المسيحيين في نيجيريا يتعرضون لأعمال اضطهاد، وقرّر في مطلع العام الجاري إدراجها على قائمة الدول “التي تثير قلقا خاصا” في ما يتعلق بالحرية الدينية. وتبع ذلك بدء مباحثات بين أبوجا وواشنطن.

ولم تتطرق السلطات الأميركية الى الضحايا المسلمين لأعمال العنف التي تشهدها البلاد، وهو إغفال يشير إلى عمق الخلاف في تقييم الواقع النيجيري.

– مبيعات أسلحة –

وأدرجت الولايات المتحدة عام 2023 اسم أبو بلال المنوكي على لائحة العقوبات الأميركية بسبب صلاته بتنظيم الدولة الإسلامية. وأفادت واشنطن يومها بأن هذا الرجل المعروف أيضاً باسم أبو بكر المنوكي، وُلد سنة 1982 ويتحدر من ولاية بورنو، في شمال شرق نيجيريا.

وتخوض الدولة الإفريقية ذات العدد الأكبر من السكان حربا منذ عام 2009 ضد تمرّد جهادي يتركز في شمال شرقها، في حين تسيطر عصابات مسلحة على مناطق ريفية واسعة في الشمال الغربي ووسط الشمال.

وتولي واشنطن اهتماما بعودة الهجمات الدامية وعمليات الخطف الجماعية في الأشهر الأخيرة. وقال ترامب أن المسيحيين في نيجيريا “مضطهدون” ويواجهون عنفا و”تهديدا وجوديا” يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.

إلا أن الاتهامات بوجود اضطهاد ديني في نيجيريا قوبلت بالرفض من الحكومة النيجيرية ومحللين مستقلين يؤكدون أن أعمال العنف تطال عموما المسيحيين والمسلمين على السواء.

وكان الجيش الأميركي نفّذ يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر الفائت ضربات بالتنسيق مع السلطات النيجيرية في ولاية سوكوتو (شمال غرب نيجيريا)، قالت واشنطن إنها استهدفت جهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية.

كذلك كثف البنتاغون تبادل المعلومات الاستخباراتية مع نيجيريا، وسرّع وتيرة مبيعات الأسلحة لها، وأوفد 200 جندي لتدريب قواتها.

وقال نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” اللفتنانت جنرال جون برينان لوكالة فرانس برس في نهاية يناير/كانون الثاني إن الولايات المتحدة أصبحت “أكثر حزما” في ظل إدارة ترامب وتعمل “مع الشركاء للتعامل مع التهديدات، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، عبر عمليات ميدانية مباشرة”.

وفي مطلع نيسان/أبريل، سمحت وزارة الخارجية الأميركية لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة أبوجا بسبب تدهور الوضع الأمني.

وينشط الجهاديون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في النيجر المجاورة، وكذلك في بوركينا فاسو ومالي، حيث يخوضون تمردا ضد حكومات هذه البلدان.

