اليونان: اتفقنا مع قطر على التعاون في مجالات التجارة والطاقة والدفاع

أثينا 29 أبريل نيسان (رويترز) – قالت اليونان اليوم الأربعاء إنها اتفقت مع قطر على تعزيز التعاون في عدة مجالات تشمل التجارة والطاقة والدفاع، في تمديد لاتفاق أبرم لأول مرة عام 2024.

وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن رئيس الوزراء وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار في البنية التحتية والطاقة ومراكز البيانات في اليونان.

وفي تصريحات مترجمة عقب لقائه مع ميتسوتاكيس في أثينا ، قال الشيخ تميم “هناك أيضا مجالات تعاون أخرى ناقشناها في الآونة الأخيرة، مثل التعاون الدفاعي.. ونظرا للأحداث الجارية في أنحاء العالم، أعتقد أنه من المهم للغاية تعزيز هذه العلاقات أيضا”.

وتسعى اليونان إلى جذب الاستثمارات من قطر، وهي مورد رئيسي للغاز على مستوى العالم، منذ أن اتفق البلدان في عام 2024 على تعزيز العلاقات بينهما.

(إعداد رحاب علاء وحاتم علي للنشرة العربية تحرير أيمن سعد مسلم )

