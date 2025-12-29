اليونان وإسرائيل وقبرص تكثف التدريبات المشتركة في شرق البحر المتوسط

أثينا 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤولون عسكريون يونانيون ومصدر رفيع المستوى اليوم الاثنين إن اليونان وإسرائيل وقبرص ستكثف التدريبات الجوية والبحرية المشتركة في شرق البحر المتوسط العام المقبل لتوطيد التعاون الدفاعي بينها.

وتوطدت العلاقات بين الدول الثلاث الواقعة في شرق البحر المتوسط خلال السنوات العشر الماضية عن طريق التدريبات العسكرية المشتركة والمشتريات الدفاعية والتعاون في مجال الطاقة، وهي تطورات تراقبها عن كثب تركيا، الخصم الإقليمي في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية إن كبار المسؤولين في جيوش الدول الثلاث وقعوا في قبرص الأسبوع الماضي على خطة عمل مشتركة للتعاون الدفاعي. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ويأتي الاتفاق في أعقاب اجتماع عقد في القدس بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووقعوا خلاله على اتفاق لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ودفع مشروعات الربط في مجال الطاقة.

وقال مسؤول يوناني رفيع المستوى مطلع على الأمر إن الاتفاق العسكري سيشمل تدريبات بحرية وجوية مشتركة ونقل المعرفة من إسرائيل إلى اليونان وقبرص للتصدي للتهديدات “المتماثلة” و”غير المتماثلة”.

وأضاف “ستكثف اليونان وإسرائيل التدريبات المشتركة بعد وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة قبرص”.

وذكر أن اليونان تعتزم الانضمام إلى مناورات “نوبل دينا” البحرية التي ستجريها إسرائيل في شرق البحر المتوسط خلال الشهور المقبلة.

ولم تدل الحكومة القبرصية بتعليق حتى الآن.

