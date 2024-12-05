اليونيسف تطلق نداء لجمع 9,9 مليارات دولار لتغطية حاجات الأطفال في 2025

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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء نداء لجمع 9,9 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأطفال ضحايا النزاعات والأزمات عبر العالم خلال العام 2025 في وقت بلغت حاجاتهم الإنسانية مستوى “تاريخيا”.

وحذرت رئيسة المنظمة الأممية كاثرين راسل في بيان بأن “حجم حاجات الأطفال الإنسانية بلغ مستوى تاريخيا، مع تزايد عدد الأطفال المعنيين يوميا”.

وأضافت “نقدر أن 213 مليون طفل في 146 بلدا ومنطقة سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العام (2025)، وهو عدد هائل”.

وفيما تواجه العمليات الإنسانية أزمة تمويل مزمنة، فإن النداء لجمع تبرعات بقيمة 9,9 مليارات دولار لا يغطي سوى جزء من هذه الحاجات وسيساعد 109 ملايين طفل.

وتهدف المساعدة بصورة أساسية لضمان وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب والتعليم، ورصد سوء التغذية وتأمين الدعم النفسي والوقاية من العنف على أساس الجنس الاجتماعي.

وسيخصص أكثر من مليار دولار من التبرعات لصناديق خاصة بأفغانستان، ما يمثل أكبر دعوة للتبرعات لبلد، يلي ذلك السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والأراضي الفلسطينية ولبنان.

من جانبه، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان المتخصص في الصحة الجنسية والإنجابية، نداء لجمع تبرعات بقيمة 1,4 مليار دولار لمساعدة 45 مليون امرأة وفتاة في 57 بلدا.

وشددت الوكالة التي تنشر بصورة خاصة قابلات في المناطق التي تحتاج النساء فيها إليهن، على الحاجات “العاجلة” لـ11 مليون امرأة سيحملن في 2025.

وعلقت رئيسة الصندوق ناتاليا كانيم “في كل منطقة نزاع وكارثة، تواجه النساء والفتيات مخاطر جسيمة تهدد حياتهن ورفاههن ووصولهن إلى خدمات أساسية”.

وتابعت “معا يمكننا التثبت من أن أي امرأة لن تموت وهي تلد وأن كل امرأة وفتاة ستتمكن من العيش بمأمن من الخطر حتى في أسوأ الظروف”.

ابد/دص