انتخابات في فنزويلا وسط مقاطعة المعارضة

afp_tickers

4دقائق

يدلي الناخبون في فنزويلا باصواتهم لاختيار نوابهم وحكامهم في اقتراع من المتوقع أن تخرج منه السلطة منتصرة بفارق كبير لا سيما في ظل مقاطعة المعارضة لها بعد عشرة أشهر من إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو والتي طعنت فيها.

وسيتم نشر أكثر من 400 ألف عنصر من الأمن لضمان حسن سير عملية التصويت التي تبدأ من الساعة 06,00 حتى الساعة 18,00 (10,00 حتى 22,00 بتوقيت غرينتش) على أن تُعلن النتائج مساء.

وشهدت الانتخابات اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا المقرب من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات، الجمعة.

والنائب السابق متهم بأنه كان ينتمي إلى “منظمة إجرامية” حاولت تخريب الانتخابات التي تجري الأحد.

وأثار هذا الاعتقال تنديدا واسعا، لا سيما من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي اعتبر انه “غير مبرر وتعسفي”.

وفي 19 أيار/مايو، علقت فنزويلا الرحلات الجوية مع كولومبيا، منددة بتسلل “مرتزقة” من جارتها بهدف “تخريب” الانتخابات التشريعية والمحلّية المقررة الأحد.

– ممثلو إيسيكويبو –

وتعتزم الحكومة من هذا التصويت انتخاب حاكم وثمانية نواب لمنطقة إيسيكويبو، الواقعة في غويانا المجاورة والغنية بالنفط والتي تشكل موضع نزاع مع فنزويلا.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس غويانا عرفان علي لوكالة فرانس برس إن التصويت يمثل “تهديدا” وإن كان يجري فقط في الجانب الفنزويلي من الحدود.

لا تضم هذه المنطقة الخاضعة لجورج تاون والتي تبلغ مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، أي مركز اقتراع.

ويسيطر انصار “التشافيزية” التي اسسها الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي خلفه مادورو، حاليا على 19 ولاية من أصل 23، ولديهم 253 مقعدا من أصل 277 في البرلمان.

وتوقعت استطلاعات الرأي حصول حزب مادورو على الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ورجح محللون فوز المعارضة في ولايتين فقط من أصل 24، هما زوليا، الولاية النفطية، ونويفا سبارتا في جزيرة مارغريتا.

واوضح الخبير السياسي خيسوس كاستيلو أن “أغلبية المعارضة لن تصوت، مما يُرجّح فوز السلطة. في 25 أيار/مايو، ستكون لدينا خريطة حمراء للغاية” في اشارة إلى التشافيزية.

واتسمت الحملة بالهدوء، سواء من جانب المعارضة أو الحكومة.

وقال مادورو “مع 54 حزبا وأكثر من 6500 مرشح… هناك ما يناسب الجميع”، متعهدا أن يحقق معسكره “فوزا ساحقا”.

نددت ماتشادو، من جانبها، بـ “المهزلة الضخمة التي يريد النظام تنفيذها ليواري هزيمته (في الانتخابات الرئاسية) في 28 تموز/يوليو”.

وقالت “سنصادق (…) على هذه الهزيمة من خلال الغياب التام (…) بجعل جميع مراكز الاقتراع فارغة”.

وتؤكد المعارضة المنقسمة حول نسبة المشاركة في التصويت، على فوزها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي تقول إن عمليات تزوير شابتها.

وأدت الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات إلى مقتل 28 شخصا واعتقال 2400 (تم الإفراج عن 1900 منهم حتى الآن).

واستقطب هنريك كابريليس الذي ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية، قسما من المعارضة، مؤكدا ضرورة المشاركة في الانتخابات.

واعتبر المرشح لمنصب حاكم ميراندا خوان ريكيسينس أن “التصويت وسيلة للتغيير وللنضال وللمقاومة. أتفهم استياء الناس، لكن النضالات هكذا، صعبة (…) وعلينا أن نكافح”.

بجف/ريم/ب ق