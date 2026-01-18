The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

انقطاع الكهرباء عن مئتي ألف منزل في مناطق تحتلها موسكو إثر هجوم أوكراني (السلطات)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تسبب هجوم للجيش الأوكراني بانقطاع الكهرباء عن أكثر من مئتي الف منزل في مناطق تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت الاحد السلطات المعيّنة من جانب موسكو.

وقال يفغيني باليتسكي الذي يحكم مناطق محتلة من جانب روسيا عبر تلغرام “إثر هجوم للعدو على بنى تحتية للطاقة في المنطقة، حُرم قسم كبير من منطقة زابوريجيا من الكهرباء”.

وأوضح أن التيار الكهربائي لم يعد متوافرا لـ213 الف مشترك و386 بلدة في منطقة زابوريجيا إثر الهجوم.

وكان فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته موسكو لإدارة منطقة خيرسون المجاورة أفاد مساء السبت عن قصف أوكراني طال محطة كهرباء فرعية وتسبب بانقطاع التيار عن 14 مدينة و450 قرية.

وأعلن لاحقا عودة التيار بعد عمليات إصلاح عاجلة.

وكثفت روسيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها على شبكة الطاقة الأوكرانية، ما أدى الى انقطاع واسع النطاق للكهرباء والتدفئة.

وفي ضوء ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “حال طوارىء” في القطاع، وأمر بزيادة واردات الكهرباء في البلاد.

وقال زيلينسكي صباح الأحد إن “الوضع في قطاع الطاقة لا يزال صعبا، لكننا نبذل ما في وسعنا لإعادة كل الخدمات في أسرع وقت”.

وأورد سلاح الجو الاوكراني أن روسيا اطلقت خلال الليل 201 مسيرة، تم إسقاط 167 منها. واشار زيلينسكي الى مقتل شخصين جراء ذلك.

من جهتها، لفتت وزارة الدفاع الروسية إلى إسقاط 63 مسيرة أوكرانية خلال الليل، في هجوم خلف عددا من الجرحى بحسب السلطات المحلية.

بور/ب ق/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية