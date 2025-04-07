ايران تدعو فرنسا إلى “توضيح” سبب توقيف امرأة ايرانية

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دعت إيران الحكومة الفرنسية الاثنين إلى “توضيح” سبب توقيف امرأة إيرانية في فرنسا لم تتلق طهران أي أخبار عنها منذ أسابيع، وسط توترات بين البلدين.

والموقوفة هي مهدية اسفندياري (35 عاما) وهي مجازة في اللغة الفرنسية وتعيش في ليون منذ ثماني سنوات، بحسب مجلة “لوبوان” الاسبوعية.

ومطلع آذار/مارس، أبلغت عائلتها التي شعرت بالقلق إزاء عدم سماع أي أخبار عنها، بوضعها للسلطات الإيرانية التي اتصلت إثر ذلك بالسلطات الفرنسية، بحسب المجلة التي أشارت إلى أن طهران لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين “نأمل بأن تتيح الحكومة الفرنسية الوصول إلى هذا الملف في أقرب وقت ممكن وتوضح أسباب اعتقال هذه المواطنة الإيرانية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أسبوعي أن “السلطات الفرنسية لم تسمح بالوصول القنصلي”، موضحا أن إيران تتابع “هذه المسألة باهتمام”.

وأكد بقائي أن السلطات الإيرانية كانت “على اتصال في الأيام الأخيرة مع السفارة الفرنسية في طهران”.

لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور لدى طلب وكالة فرانس برس التعليق.

والعام الماضي، أوقفت فرنسا مواطنا إيرانيا تشتبه بأنه “عميل” قبل أن يتم ترحيله إلى إيران.

لطالما اتّهمت الدول الغربية إيران بتوقيف مواطنيها بناء على تهم ملفّقة في إطار سياسة تقوم على استخدامهم كورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات. في المقابل، تؤكد طهران أن هؤلاء يتم توقيفهم بناء على شبهات في قضايا أمنية وتجسسية.

وتصف فرنسا مواطنيها المحتجزين في إيران بأنهم “رهائن دولة” احتجزوا تعسفا وتشدد على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.

سبر/ريم/الح