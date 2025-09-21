بابا الفاتيكان يندد “بالنزوح القسري” للمدنيين في غزة

مدينة الفاتيكان (رويترز) – ندد بابا الفاتيكان البابا ليو يوم الأحد بالنزوح القسري للمدنيين في غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي حملة الهدم بالمدينة الرئيسية في القطاع الفلسطيني.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية إنه يكرر التأكيد “مع رعاة الكنائس في الأرض المقدسة، أنه ليس هناك مستقبل يُبنى على العنف، على النزوح القسري، على الانتقام”.

وصار دور البابا ليو في الدعوة إلى السلام في غزة أكثر وضوحا منذ أن قصفت إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع في يوليو تموز.

وقال البابا “الشعوب في حاجة إلى السلام، وعلى من يحبها بالفعل أن يعمل من أجل السلام”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)