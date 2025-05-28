باريس: حلّ الدولتين “مهدّد أكثر من أي وقت مضى”

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أقرّ مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء بأنّ حلّ الدولتين الرامي لإنهاء النزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين هو اليوم “مهدّد أكثر من أيّ وقت مضى”، معتبرا من جهة أخرى أنّ حدوث “تطبيع كامل وشامل” بين إسرائيل والدول العربية “غير مرجّح” خلال مؤتمر نيويورك في حزيران/يونيو.

وقال المصدر إنّ “الأحداث الجارية تُظهر لنا أنّ هذا الحلّ لم يكن يوما أكثر ضرورة ممّا هو عليه اليوم”.

وبين 17 و20 حزيران/يونيو ستترأس فرنسا والسعودية مؤتمرا دوليا في نيويورك حول القضية الفلسطينية.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الفرنسي أنّ هذا المؤتمر سيُعقد على خلفية الأحداث الجديدة “المقلقة للغاية” التي حصلت في الأشهر الأخيرة في غزة حيث استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية الواسعة النطاق بعد أن منعت طول أكثر من شهرين ونصف دخول أي مساعدات إنسانية لسكّان القطاع المحاصر.

واعتبارا من الأسبوع الماضي سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال المصدر لفرانس برس إنّه “في هذا السياق، يبدو لنا، في فرنسا، أنّ حلّ الدولتين مهدّد أكثر من أيّ وقت مضى”.

وأضاف أنّ حلّ الدولتين مُهدّد “بالدمار في غزة، (…)، وبرغبة واضحة إلى حدّ ما من بعض القادة الإسرائيليين بإعادة احتلال هذا القطاع وطرد جزء على الأقلّ من سكانه (…) على الرغم من أنّ الأحداث تُشير إلى أن هذا الحلّ لم يكن يوما أكثر ضرورة”.

– اعترافات وتطبيع –

وتابع المصدر “نحن نُدرك العقبات (…) وكلّ ما حال دون هذا الحلّ (…) على مدى العقود الثلاثة الماضية”.

ويتوقع أن يشهد مؤتمر نيويورك خصوصا عمليات اعتراف جديدة بالدولة الفلسطينية التي بلغ عدد المعترفين بها حتى اليوم ما يقرب من 150 دولة، وكذلك أيضا تطبيعا للعلاقات بيت إسرائيل ودول عربية إضافية.

وقال المصدر إنّه يمكن لفرنسا ودول أخرى أن تعترف بالدولة الفلسطينية “لترسيخ فكرة أنه لا يوجد خيار آخر للمجتمع الدولي سوى حلّ الدولتين بشكل لا رجعة فيه”.

وأضاف “نعلم أنّ الوضع الحالي في غزة يجعل من غير المرجح أن يكون هناك تطبيع كامل وشامل بحلول حزيران/يونيو” للعلاقات بين دول عربية وإسلامية وإسرائيل.

وفي 2020 أدّت الاتفاقيات الإبراهيمية التي رعاها يومها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

إلا أنّ العديد من الدول العربية رفضت حتى الآن الانضمام إلى هذه العملية، وفي مقدّمها السعودية، وكذلك أيضا سوريا ولبنان.

وشدّد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنّ “التطبيع ليس مجرد فعل، إنه عملية، ونأمل (…) أن تُعلن الدول العربية والإسلامية التي لم تُطبّع علاقاتها بعد مع إسرائيل عن عدد من الأمور” لـ”تمهيد الطريق لما يمكن أن يكون عملية تطبيع وتكامل إقليمي”.

كما أكّد المصدر على ضرورة “إحراز تقدّم في نزع سلاح حماس وإبعادها عن إدارة” قطاع غزة.

دت/بم