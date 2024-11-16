بايدن يحاول طمأنة حلفائه بعد أن خفت نجمه

afp_tickers

4دقائق

أقر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن بأن عهدا جديدا سيبدأ مع عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة، وذلك خلال إحدى مشاركاته الأخيرة على الساحة الدولية الجمعة.

وسعى بايدن (81 عاما) للاستفادة من حضوره منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما لتعزيز العلاقات مع حلفاء بلاده الرئيسيين في المنطقة قبل احتمال تقويضها خلال الولاية الثانية لترامب.

ولم يتجنب بايدن انتقاد منافسه السابق، بعد اجتماعاته الأخيرة مع العديد من نظرائه الذين يترقبون العودة الوشيكة للجمهوري.

وأثناء لقائه بزعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في عاصمة البيرو، قال بايدن الذي بدا عليه التأثر “لقد وصلنا إلى لحظة تغيير سياسي مهمة”.

وأضاف “إنه على الأرجح اجتماعي الثلاثي الأخير في هذه المجموعة المهمة، لكنني اعتز بمساهمتي في تأسيس هذه الشراكة”.

وشدد بايدن على أن نهجه المتعدد الأطراف سيصمد أمام ترامب، قائلا “أعتقد أنه وجد ليدوم، وهذا ما آمله وما أتوقعه”.

واوضح مسؤول أميركي كبير أنه “لم تتم الاشارة إلى الرئيس المنتخب” خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

ربما يعود ذلك إلى أسباب تتعلق باللباقة أكثر من كونها سياسية.

ويعتز بايدن بتمكنه من تحقيق “عودة أميركا” بعد الاضطرابات التي شهدتها سنوات ولاية ترامب الأولى (2017-2021) التي اتسمت بالتواصل مع طغاة أجانب مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون.

لكن ترامب عاد الآن إلى الساحة.

– بعيد عن الأضواء-

طغى طيف الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهامه في العشرين من كانون الثاني/يناير على آخر جولة خارجية محتملة لبايدن تشمل مشاركته في قمة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في البرازيل.

كما جذب حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ الأضواء.

واستقبلت الدولة المضيفة للقمة، شي الذي يقوم بزيارة دولة للبيرو بفرش السجادة الحمراء وافتتاح أول ميناء ضخم في أميركا الجنوبية بتمويل من الصين.

كما التقته الرئيسة دينا بولوارتي في القصر الحكومي في ليما، حيث عزفت فرقة نحاسية باللباس الاحتفالي الأزرق والأحمر والقبعات المزدانة بالريش لدى وصوله.

في حين اتسم استقبال بايدن الخميس بالتكتم مع صفين من عدد ضئيل من الجنود في المطار.

والجمعة، اضطر بايدن إلى انتظار وصول القادة الآخرين لبدء القمة، بحسب مسؤولين أميركيين.

ثم دخل قاعة الاجتماعات، وصافح زعيمي تايلاند وفيتنام قبل أن يجلس بينهما. وانضم إليه بعد ذلك رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ونظيره الاسترالي أنتوني ألبانيزي لالتقاط صورة.

من المقرر أن يلتقي بايدن بالرئيس الصيني للمرة الأخيرة بصفته رئيسا السبت، في محاولة يقول المسؤولون إنها ستبني على الاجتماع التاريخي الذي ساعد في تخفيف التوترات قبل عام.

إلا أن هذا الاجتماع سينعقد مع طغيان طيف ترامب وتوقع حدوث توترات جديدة وحرب تجارية.

ومع أفول نجمه السياسي، قال بايدن مازحا إنه حتى السيدة الأولى جيل بايدن مستعدة للتخلص منه.

وخلال لقاء مع رئيس البيرو، أشار بأصابعه إلى مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” الذي كان يقف إلى جانبه قائلا “في كل مرة تعتقد زوجتي أنني خرجت عن نطاق السيطرة، تقول لي: سأتصل به ليرسلك إلى الفضاء”.

دك/ريم/ص ك