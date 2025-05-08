بحارة عالقون قبالة ميناء يمني يتطلعون للمغادرة بعد هدنة مع الحوثي

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من جوناثان سول محمد الغباري

عدن (رويترز) – قالت مصادر بحرية ونقابية عمالية يوم الخميس إن نحو 200 بحار على متن أكثر من 15 سفينة عالقة منذ أسابيع قبالة ميناء رأس عيسى اليمني يستعدون لتفريغ حمولات سفنهم والمغادرة بفضل اتفاق وقف إطلاق النار بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة.

وقال مسؤولون بحريون إن مستويات التهديد للشحن البحري ما زالت مرتفعة لأن الحوثيين يؤكدون أن الأصول المرتبطة بإسرائيل ستظل عرضة للهجوم ومن ثم تظل المخاطر على الشحن البحري على نطاق أوسع قائمة. وتعرضت سفن لا علاقة لها بإسرائيل للهجوم من قبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية في مياه البحر الأحمر قبالة شبه الجزيرة العربية.

لكن الحوثيين قالوا يوم الأربعاء إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل الحليف الوثيق للولايات المتحدة، مما يشير إلى أن هجماتهم على السفن تضامنا مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في غزة قد لا تتوقف تماما.

وألحقت حملة القصف الأمريكية المستمرة منذ شهرين تقريبا في اليمن أضرارا فادحة بالحوثيين، وأضرت بشكل غير مباشر بحركة الملاحة في منطقة رأس عيسى على البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية.

وجاء في بيانات للاتحاد الدولي لعمال النقل (آي.تي.إف)، وهو أكبر نقابة للبحارة، أن عدة أفراد من طواقم سفن اصيبوا في محيط الضربات الجوية الأمريكية، ومنع الحوثيون سفينتين من الإبحار.

وقال مسؤول حوثي لرويترز إنه بعد الاتفاق مع واشنطن، من المفترض أن تتمكن السفن الآن من دخول رأس عيسى وتفريغ الشحنات والمغادرة دون مشكلات.

وجاء في بيانات تتبع السفن على منصة مارين ترافيك إن سفينة واحدة على الأقل من السفن، ومعظمها ناقلات تحمل إمدادات وقود مثل الغاز المسال، تتحرك إلى الميناء لبدء تفريغ الشحنات يوم الخميس.