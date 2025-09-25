بدء عمليات إزالة الحطام في جنوب الصين بعد مرور الإعصار راغاسا

يعمل مئات الآلاف من سكان جنوب الصين الخميس على تنظيف المناطق المتضررة من الإعصار القوي راغاسا الذي ضرب مقاطعة غوانغدونغ متسببا في اقتلاع أشجار وتدمير سياجات وتطاير لافتات عن مبان.

اجتاح راغاسا مقاطعة غوانغدونغ التي يقطنها عشرات ملايين السكان، ترافقه رياح وصلت سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة الأربعاء، بعدما ضرب هونغ كونغ وأودى بـ 14 شخصا على الأقل في تايوان.

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس عند النقطة التي ضربها الإعصار في محيط مدينة يانغجيانغ الخميس أشجارا اقتلعت من جذورها فيما تناثرت لافتات طرق والحطام في الشوارع.

واستمر تساقط الأمطار الخفيفة فيما كان السكان يعملون على إزالة الأضرار. ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات ناجمة عن العاصفة.

في جزيرة هايلنغ التابعة لمقاطعة يانغجيانغ، كان عمال الإغاثة يحاولون إزالة شجرة ضخمة سقطت على طريق واسع.

وسلكت السيارات مسارات موحلة للالتفاف على الحطام المتناثر بينما كانت الفرق تعمل على قطع أغصان الشجرة.

ولحقت بمطعم للمأكولات البحرية أضرار جسيمة إذ انهار سقفه الخلفي بالكامل أو تطاير بعض من أجزائه.

وقالت لين شياو بينغ العاملة في المطعم البالغة 50 عاما “كانت الرياح قوية جدا، وقد مزّقت كل شيء تماما”.

وأضافت أثناء مساعدتها في تنظيف المطعم الذي غمرت المياه والطين والحطام أرضيته “الكهرباء مقطوعة (في المنزل)” موضحة “حاليا لا تزال بعض المنازل مزودة بالكهرباء، وأخرى بدون كهرباء”.

وتعد الجزيرة وجهة سياحية، ويعتمد الكثير من السكان المحليين على قطاع السياحة لكسب قوتهم.

وقالت “لا يمكننا مزاولة الأعمال التجارية هنا خلال اليوم الوطني”، في إشارة إلى فترة العطلة السنوية في الصين التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى الثامن منه.

وأضافت “كنا نخطط لمزاولة بعض الأعمال خلال هذا اليوم الوطني للتعويض عن ذلك. لكن الآن قد لا نتمكن من ذلك”.

– وفيات في تايوان –

أسفر مرور الإعصار راغاسا في تايوان عن مقتل 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات، إثر انهيار سد طبيعي كان يحتوي مياه بحيرة تعود لعقود في مقاطعة هوالين الواقعة شرقا، وفقا لمسؤولين محليين خفضوا مساء الأربعاء حصيلة القتلى بعد الإعلان سابقا عن سقوط 17 قتيلا.

وأفادت السلطات في البداية بوجود 152 شخصا في عداد المفقودين، لكنها تواصلت لاحقا مع أكثر من 100 منهم، وما زالت تحاول تأكيد العدد الفعلي للمفقودين.

وضربت العاصفة بر الصين الرئيسي بالقرب من جزيرة هايلينغ مساء الأربعاء.

وقبل ذلك، كانت السلطات قد أمرت بإغلاق الشركات والمدارس في 10 مدن على الأقل في جنوب البلاد، في إجراءات طالت عشرات ملايين الأشخاص.

وأجلي قرابة 2,2 مليون شخص في مقاطعة غوانغدونغ بحلول ظهر الأربعاء، لكن مسؤولين محليين قالوا لاحقا إن عدة مدن في المقاطعة بدأت رفع القيود المفروضة على المدارس والشركات.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية أن الإعصار راغاسا وصل إلى بيهاي بمقاطعة غوانغشي، صباح الخميس بقوة عاصفة استوائية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن السلطات الصينية خصصت ما يعادل حوالي 49,2 مليون دولار لأعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المنكوبة.

– الإعصار يضرب هونغ كونغ بقوة –

وأفادت سلطات هونغ كونغ بأن 101 شخص تلقوا العلاج في مستشفيات عامة حتى مساء الأربعاء إثر إصاباتهم بجروح جراء الإعصار، بينما لجأ أكثر من 900 شخص إلى 50 مركز إيواء موقت في أنحاء المدينة.

سجلت هذه المدينة التي تعتبر المركز المالي الصيني، سقوط مئات الأشجار وفيضانات في أحياء متعددة.

وتمايلت العديد من المباني الشاهقة في المدينة وارتجت بفعل الرياح العاتية. وأعلنت سلطة المطار مساء الأربعاء أن حوالى ألف رحلة جوية تأثرت بالإعصار راغاسا، مضيفة أنها تتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها خلال اليومين المقبلين.

وخفضت السلطات مستوى التحذير من الإعصار في هونغ كونغ بعد ظهر الأربعاء بعد 10 ساعات و40 دقيقة على إعلانه، وهي ثاني أطول مدة في تاريخ المدينة.

وصنفت هيئة الأرصاد الجوية في هونغ كونغ العاصفة بأنها الأقوى حتى الآن في شمال غرب المحيط الهادئ هذا العام.

