برنامج الأغذية العالمي بدعو إلى تمويل عاجل لجنوب السودان

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وجّه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نداء الجمعة إلى الجهات المانحة من أجل توفير تمويل عاجل لجنوب السودان حيث يواجه الملايين خطر المجاعة.

وقال البرنامج إن مخازنه من الإمدادات الغذائية في جنوب السودان أصبحت فارغة وإنه في حاجة إلى 404 ملايين دولار لتحضير المساعدات المخصصة للعام 2025 وسط “تكاليف تشغيل متصاعدة والجوع”.

وأضاف أنه من دون تمويل عاجل، سيكون عليه الاعتماد على عمليات التسليم الجوي الباهظة في وقت لاحق من العام من أجل الوصول إلى المجتمعات المعزولة الأكثر عرضة للخطر.

وقال شون هيوز، القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان “قد يحتاج تحويل أموال المانحين إلى أغذية في أيدي الجياع في جنوب السودان، إلى أشهر. لا يمكن عبور شبكات الطرق المحدودة في البلاد معظم أيام العام خصوصا في الأجزاء الشرقية والوسطى من البلاد حيث ينتشر انعدام الأمن الغذائي”.

ومن شأن الأموال التي سيتم استلامها قبل نهاية هذا العام أن تمكن برنامج الأغذية العالمي من نقل الأغذية برا خلال موسم الجفاف من كانون الأول/ديسمبر إلى نيسان/أبريل.

وأوضح هيوز أن “عمليات التسليم الجوي هي دائما الملاذ الأخير لبرنامج الأغذية العالمي. فكل دولار يتم إنفاقه على الطائرات هو دولار لا ينفق على الغذاء للجياع”.

وقال البرنامج إنه اضطر لمضاعفة عمليات التسليم عن طريق الجو في العام 2024، ما يضيف 30 مليون دولار إلى تكاليفه التشغيلية.

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان جنوب السودان أي ما يعادل 56 في المئة، يواجهون أزمة الجوع.

ويتوقع أن يتفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع معدلات التضخم والفيضانات وفرار الأشخاص من الحرب في السودان المجاور.

ار/الح/لين