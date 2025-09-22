The Swiss voice in the world since 1935
برنامج الفكاهي جيمي كيميل يعود إلى الشاشة الثلاثاء بعد أيام من تعليقه

أعلنت شبكة ديزني أن برنامج الكوميدي جيمي كيميل الذي أثار إيقافه الأسبوع الماضي جدلا حول حرية التعبير في الولايات المتحدة وضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب على وسائل الإعلام، سيعود إلى الشاشة الثلاثاء.

وأوضحت الشركة المالكة لقناة “ايه بي سي” في بيان الاثنين “لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية في إجراء محادثات مدروسة مع جيمي، وبعد تلك المناقشات، اتخذنا قرارا باستئناف عرض البرنامج بدءا من الثلاثاء”.

وأعلنت “ايه بي سي” الأربعاء وقفها عرض برنامج الفكاهي جيمي كيميل المعروف بنقده اللاذع لدونالد ترامب، “إلى أجل غير مسمى”.

وأتى هذا القرار بعد ساعات من تنديد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية (FCC) بريندان كار بـ”سلوكه المشين”، في إشارة إلى تعليقاته التي اتهم فيها اليمين الأميركي باستغلال اغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك لأغراض سياسية.

كما هدد كار، الحليف المقرب لترامب، بإلغاء تراخيص الشبكات التي تبث برنامج كيميل.

وكان جيمي كيميل أثار غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة جمهورية علل فعلته بـ”الكراهية” التي قال إن تشارلي كيرك كان ينشرها.

وقال مقدم البرنامج خلال حلقته في 15 أيلول/سبتمبر “لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل زمرة ماغا (مؤيدو ترامب) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنّه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة”.

وفي بيانها الصادر الاثنين، أوضحت ديزني أن قرار تعليق برنامجها موقتا اتُخذ “لتجنب تأجيج التوتر في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا”.

رفو/جك/م ن

