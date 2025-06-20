بريطانيا تعتقل 7 للاشتباه بضلوعهم في اعتداء جسدي قرب سفارة طهران

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لندن (رويترز) – اعتقلت الشرطة البريطانية يوم الجمعة ثمانية رجال، من بينهم سبعة يشتبه في أنهم قاموا باعتداء جسدي خطير، عقب ورود تقارير عن مشادة بين محتجين مناصرين ومعارضين لإيران في مكان قريب من سفارة طهران في لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان إنها تحتجز رجلا يشتبه في انتهاكه الشروط التي تحظر مؤقتا التجمعات الاحتجاجية في المنطقة حتى يوم الأحد.

وأضافت “لا يزال سبعة رجال آخرون رهن احتجاز الشرطة بعد اعتقالهم للاشتباه في أنهم قاموا باعتداء جسدي خطير”.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات جرت خلال احتجاج مناهض للقيادة الإيرانية.

ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت السفارة الإيرانية لها صلة بعملية الاعتقال، لكنها قالت إنها وقعت في منطقة (برينسز جيت) بلندن، حيث تقع السفارة.

وقالت الشرطة في بيان سابق “تلقى رجلان العلاج من إصابات في موقع الحادث، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج من جانب خدمة إسعاف لندن”.

وأضافت في تحديث أنها لا تعتقد بأن الإصابات تهدد حياتهما.

وقالت “طوقت الشرطة المنطقة بينما تجرى التحقيقات الأولية”.