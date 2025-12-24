The Swiss voice in the world since 1935
بريطانيا وكندا وألمانيا ودول أخرى تندد بخطة إسرائيلية لإقامة مستوطنات بالضفة

لندن 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نددت دول من بينها بريطانيا وكندا وألمانيا اليوم الأربعاء في بيان مشترك بموافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وشددت على أنها تنتهك القانون الدولي ويمكن أن تفاقم حالة عدم الاستقرار.

وقالت بريطانيا وبلجيكا والدنمرك وفرنسا وإيطاليا وأيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا في البيان المشترك “ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستوطنات”.

وأضاف البيان “نذكّر بأن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضا حالة عدم الاستقرار”.

من جانبه، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بيان الدول الأجنبية اليوم الأربعاء وقال في منشور على إكس إن القرار يهدف للمساعدة في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تتعرض لها إسرائيل.

وأضاف “لن تفرض حكومات أجنبية قيودا على حق اليهود في الحياة على أرض إسرائيل، ومثل هذه الدعوات مشينة أخلاقيا وتمييزية ضد اليهود”.

(إعداد محمد أيسم ومروة غريب للنشرة العربية )

