بكين تنفي تقريرا لفاينانشال تايمز ذكر أن إيران استخدمت قمرا صناعيا صينيا في الحرب

reuters_tickers

3دقائق

15 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء أن إيران استخدمت سرا قمرا صناعيا صينيا للتجسس، مما منح طهران قدرة جديدة على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة، الأمر الذي نفت بكين صحته.

وأفاد تقرير، نقلا عن وثائق عسكرية إيرانية مسربة، بأن سلاح الجو التابع للحرس الثوري حصل من الصين على القمر الصناعي (تي.إي.إي-01بي)، الذي بنته وأطلقته شركة إيرث آي الصينية، في أواخر 2024، بعد إطلاقه إلى الفضاء.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى إحداثيات مؤرخة وصور أقمار صناعية وتحليلات مدارية، أن القادة العسكريين الإيرانيين وجهوا القمر الصناعي لمراقبة مواقع عسكرية أمريكية رئيسية. وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الصور التقطت في مارس آذار قبل ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ على تلك المواقع وبعدها.

وفي إطار الاتفاق، حصل الحرس الثوري الإيراني على حق الوصول إلى محطات أرضية تجارية تديرها شركة إمبوسات، وهي شركة مقرها بكين تقدم خدمات التحكم بالأقمار الصناعية والبيانات وتمتد شبكتها عبر آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.

ونفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء هذا التقرير ووصفته بأنه غير صحيح.

وقالت الوزارة في بيان لرويترز “في الآونة الاخيرة، حرصت بعض القوى على اختلاق شائعات وربطها بشكل خبيث بالصين”.

وجاء في البيان “تعارض الصين بشدة هذا النوع من الممارسات التي تحركها دوافع خفية”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير.

ولم يرد البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووزارة الدفاع (البنتاجون) وإيرث آي وإمبوسات على طلبات من رويترز للتعليق.

وردا على سؤال حول الأمر، قالت السفارة الصينية في واشنطن لفاينانشال تايمز “نعارض بشدة قيام الأطراف المعنية بنشر معلومات مضللة ومليئة بالتكهنات والتلميحات ضد الصين”.

وذكرت الصحيفة أن القمر الصناعي التقط صورا لقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية في 13 و14 و15 مارس آذار.

وفي 14 مارس آذار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض طائرات أمريكية في القاعدة لهجمات.

وذكر التقرير أن القمر الصناعي رصد أيضا قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ومواقع قريبة من قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة بالبحرين ومطار أربيل بالعراق، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي تبناها الحرس الثوري على منشآت في تلك المناطق.

(إعداد علي خفاجي ومروة سلام للنشرة العربية)