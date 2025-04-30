بلجيكا تحذر الاتحاد الأوروبي من انتشار مقاطع تروج للنحافة المفرطة على تيك توك

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حذرت الحكومة البلجيكية الأربعاء المفوضية الأوروبية من انتشار مقاطع فيديو على تيك توك تروّج للنحافة المفرطة، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الشبكة الاجتماعية “غير كافية” ضد هذا “الخطر الكبير” على الفتيات المراهقات.

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية البلجيكية فانيسا ماتز “إن خوارزمية تيك توك، من خلال حبس الشباب في دوامة من المحتوى المتطرف، تشكل تهديدا كبيرا لصحتهم العقلية والجسدية”.

ورأت هذه السياسية الوسطية الناطقة بالفرنسية أن التدخل في هذا المجال ضروري، خصوصا “مع اقتراب الصيف، وهي فترة حساسة على صعيد تقدير الذات”.

وتستهدف ماتز بشكل خاص المنشورات على تطبيق تيك توك، المملوك لمجموعة بايت دانس الصينية، والمرفقة بكلمات رئيسية مثل “Skinny” (“نحيف”) أو “Skinnytok” (“سكينيتوك”)، والتي على الرغم من نشر رسائل تحذير بشأنها، فإنها لا تزال مرئية لمئات الآلاف على الشبكة هذه الأيام.

وتحتوي هذه الفيديوهات التي تُظهر في الغالب نساء شابات، على نصائح حول كيفية إنقاص الوزن، وأحيانا تعليقات تربط الجمال برؤية ملامح العظام في الجسم.

ويتهم كثر هذه الفيديوهات بـ”التحريض” على اضطرابات الأكل. وفي بلجيكا، تعاني 15% من الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و64 عاما من اضطرابات الأكل المشتبه بها (11% بالنسبة للرجال)، وفق معهد الصحة العامة “سيانسانو” Sciensano.

وفي رد على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت تيك توك أنها تحارب “السلوكيات الخطرة المتعلقة بفقدان الوزن” على شبكتها.

وقال ناطق باسم الشبكة “نقدم مجموعة كبيرة من الموارد المرتبطة بالصحة وطرق التواصل مع الخبراء، مباشرة من تطبيقنا”.

ولجأت الوزيرة البلجيكية إلى الهيئة التنظيمية البلجيكية للاتصالات، BIPT، المسؤولة عن إحالة شكواها إلى المفوضية الأوروبية وإلى الهيئة التنظيمية الايرلندية التي تعمل كمنسق أوروبي للمنصات الرقمية. وعلى غرار شركات رئيسية أخرى في هذا القطاع، مثل غوغل، يقع المقر الأوروبي لشركة تيك توك في دبلن.

وتحذو بلجيكا حذو بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا التي طالبت بزيادة الضغط من بروكسل على المنصات الرقمية الكبرى للامتثال لقواعد حماية المستخدم الأوروبية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.

يتطلب هذا التنظيم الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ بالكامل في شباط/فبراير 2024، من المنصات الإلكترونية الامتثال للقواعد الحالية في القانون الوطني أو الأوروبي، تحت طائلة فرض عقوبات شديدة عليها.

وفي شباط/فبراير 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق بشأن تطبيق تيك توك بسبب اتهامات بالتقصير في حماية القاصرين.

ماد/جك/ب ح