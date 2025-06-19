بلغاريا تغلق سفارتها في طهران مع احتدام الصراع بين إيران وإسرائيل

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صوفيا (رويترز) – قال رئيس الوزراء البلغاري روزن جيليازكوف لوسائل إعلام محلية إن بلغاريا أغلقت سفارتها في طهران وأجلت الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى أذربيجان المجاورة مع احتدام الصراع بين إيران وإسرائيل.

وقال جيليازكوف إن البلاد أجلت 12 شخصا من السفارة وعائلاتهم بعد أن نصحت إسرائيل السكان بإخلاء الحي الثالث في طهران.

وأضاف “السفارة البلغارية تقع في المنطقة المجاورة مباشرة لهذه المنطقة وقررنا أن يغادر الطاقم الدبلوماسي البلاد”، وأشار إلى أن السفارة ستواصل عملها من باكو.

وقال إن الموظفين قادوا سيارتهم لمدة ست ساعات في قافلة إلى الحدود، حيث انتظروا ست ساعات أخرى بسبب عمليات التفتيش على الحدود.