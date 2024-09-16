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بلينكن سيتوجه لمصر لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر يوم الثلاثاء لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

وتسعى واشنطن إلى جانب الوسيطين قطر ومصر منذ شهور إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل.

والعقبتان الأكبر حاليا هما مطلب إسرائيل بإبقاء قواتها في محور فيلادلفيا لضمان منطقة عازلة بين غزة ومصر، إلى جانب تفاصيل تتعلق بتبادل الرهائن والمعتقلين.

وقالت الخارجية الأمريكية في البيان إن بلينكن سيناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق “يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي بشكل أوسع”.

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