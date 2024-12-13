بلينكن يزور العراق لإجراء محادثات حول سوريا

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من سايمون لويس

بغداد (رويترز) – أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة زيارة لم يعلن عنها سلفا إلى العراق للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإجراء محادثات حول مستقبل سوريا.

ويقوم بلينكن بجولة في الشرق الأوسط في أعقاب الانهيار السريع لحكومة بشار الأسد في مواجهة جماعات المعارضة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن في زيارته لبغداد “سيؤكد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع العراق وبأمنه واستقراره وسيادته”.