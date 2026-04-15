بن زايد يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تداعيات الحرب على الملاحة الدولية
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا التأثيرات الخطيرة للحرب في الشرق الأوسط على “أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارت (وام).
وبحث الجانبان خلال لقاء في أبوظبي مساء الثلاثاء “الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين”.
