بوتين: القوات الروسية تتحكم بطول خط المواجهة في أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين في خطاب ألقاه أمام كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، إن روسيا سيطرت على 189 بلدة أوكرانية في العام 2024 وهي تتحكّم بالمجريات على “طول خط المواجهة”.

وأكد بوتين أن “القوات الروسية تتحكّم بالمجريات على طول خط المواجهة” في أوكرانيا، معلنا “تحرير 189 بلدة” في خلال العام 2024.

وصرح “أريد أن أشير إلى أن العام الماضي كان محوريا في ما يتعلق بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة”، مستخدما المسمى المتداول في روسيا للهجوم على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الذي تناول الكلمة بعد بوتين إن روسيا استولت على 4500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية وهي تتقدّم حاليا بوتيرة “30 كيلومترا مربعا في اليوم”.

ولم يأت الوزير على ذكر الخسائر الروسية، وهي مسألة حساسة تبقى طيّ الكتمان، لكنه كشف عن إحصاء 560 ألف جندي قتلوا أو جرحوا في 2024 ومليون منذ بداية الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022. وهي أرقام يتعذّر التأكّد من صحّتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الأسبوع الماضي عن مقتل 43 ألف جندي وإصابة 370 ألفا، مقدّرا الخسائر الروسية بـ198 ألف قتيل و550 ألف جريح.

واتّهم بوتين مجدّدا دول “حلف شمال الأطلسي” (ناتو) الحليفة لأوكرانيا بأنها بمثابة تهديد لروسيا.

وصرّح أن “بلدان الناتو تزيد إنفاقها العسكري. وقد دُرّبت مجموعات تدخّل من الحلف وحُشدت بالقرب من الحدود مع روسيا”.

واعتبر وزير الدفاع أندري بيلوسوف أنه ينبغي للجيش الروسي الاستعداد “لكلّ السيناريوهات المحتملة لتطوّر الوضع، بما في ذلك احتمال اندلاع نزاع مسلّح مع الناتو في أوروبا في العقود المقبلة”.

وتدحض روسيا فكرة أن تكون قد شنّت غزوا على أوكرانيا، معتبرة أن هجومها يهدف إلى إبعاد الناتو الذي تسعى كييف إلى الانضمام إليه واحتواء تهديد وجودي.

وأشاد بوتين بالازدياد الملحوظ لإنتاج الأسلحة في بلده، داعيا إلى المواصلة على هذا المنوال.

وصرّح “لا بدّ من حلّ كلّ المسائل المتعلّقة بالإنتاج الواسع النطاق ونشر أنظمة وطنية لشنّ ضربات، بما فيها أنظمة فوق صوتية”.

وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن قواته بدأت باستخدام أنظمة روبوتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وقال إن “الجنود يتلقون أنظمة روبوتية متطورة يستخدم بعضها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

بور/الح-م ن/لين